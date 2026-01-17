Opinión
A coraxe das mulleres de Irán
A coraxe non sempre fai ruído. Ás veces aparece en xestos pequenos e repetidos: un veo que cae, un cabelo cortado, unha mirada que non se baixa, unha voz que se nega a calar. Así se manifesta a valentía das mulleres de Irán, unha valentía cotiá que desafía un sistema teocrático construído sobre o control dos seus corpos e das súas vidas.
As imaxes que nos chegan —mulleres novas retirando o veo en público, cantando consignas, encarando ás forzas de seguridade— conmóvennos e interpelan. Pero tamén revelan algo incómodo: a facilidade coa que admiramos a súa loita mentres o noso compromiso se esvae cando deixan de ser portada dos informativos.
Cómpre dicilo con claridade: as mulleres iranianas non se mobilizan para inspirar ao mundo nin para converterse en símbolos globais. Loitan porque queren vivir con dignidade, porque rexeitan ser cidadás de segunda nun réxime que lles nega autonomía, voz e liberdade. A súa rebelión é política, pero tamén profundamente humana.
Esta loita, aínda que se desenvolve en Irán, non é allea ao resto do mundo. A historia mostra que o control das mulleres adoita ser o primeiro paso dos sistemas autoritarios. Cando unha sociedade retrocede, o corpo feminino convértese nun territorio de disputa: sobre a vestimenta, a sexualidade, a maternidade, a mobilidade e a presenza pública.
E non só ocorre en teocracias ou ditaduras. Nas democracias occidentais tamén operan mecanismos máis sutís de dominación: normas culturais que se presentan como «liberdade de elección» pero que perpetúan desigualdades profundas; discursos que romantizan a explotación; ou dinámicas económicas que mercantilizan os corpos das mulleres baixo a linguaxe do falso empoderamento.
A nosa memoria colectiva é fráxil. Indignámonos co regreso dos talibáns a Afganistán e co borrado das mulleres da vida pública. Estremecemos co asasinato de Mahsa Amini a mans da chamada «policía da moral». Mais, pasado o momento de choque, a atención esmorece. A violencia, pola contra, permanece intacta.
Nun mundo cada vez máis inestable —con guerras, desprazamentos masivos e institucións internacionais debilitadas— as mulleres e as nenas seguen pagando o prezo máis alto. Son as máis pobres, as máis expostas á violencia sexual, as que sofren matrimonios forzados e trata, e as primeiras en perder dereitos cando as sociedades retroceden.
Por iso a coraxe das mulleres iranianas obríganos a repensar o feminismo contemporáneo. Un feminismo que relativice a opresión por motivos culturais, que abandone os dereitos humanos como marco común ou que celebre a hipersexualización como liberación corre o risco de baleirarse de contido transformador.
A desigualdade entre mulleres e homes é estrutural e global. Pode adoptar formas distintas segundo o contexto, pero as súas raíces repítense. Combatela require cambios profundos —legais, sociais e culturais— e demanda tamén a implicación activa dos homes como parte do problema e da solución.
O que sucede en Irán non é un asunto distante nin alleo. É unha advertencia sobre o que ocorre cando a democracia se debilita e os dereitos das mulleres deixan de ser prioridade colectiva. E é, sobre todo, un chamado a manter unha solidariedade sostida no tempo: con memoria, coherencia e compromiso real.
Porque a liberdade das mulleres iranianas non é só súa: é unha proba da nosa capacidade para defender os dereitos humanos alí onde sexan ameazados. E mentres unha soa muller viva baixo a opresión patriarcal, ningunha poderá considerarse plenamente libre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Abierto el plazo para que dueños de pisos vacíos los ofrezcan al Concello
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»