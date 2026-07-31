El patriotismo

El sentido de la patria creemos que está superado, pero no es verdad.

Basta que haya una ocasión como el éxito del Mundial de fútbol y se incendió. Llegamos a la final después de eliminar a rivales importantes como Francia.

La final: España-Argentina. Esta última está llena de astros liderados por Messi.

España tiene la suerte de tener un entrenador y seleccionador excepcional, Luis de la Fuente, un riojano de pro y un profundo creyente.

El equipo de España en el que hay grandes jugadores destaca por ser un conjunto sin fisuras. Argentina quería a toda costa llegar a la prórroga pues sabía tenía delanteros excelentes y un portero muy bueno, pero con el gol de Ferran en la prórroga se hizo justicia y acabó con el sufrimiento de España ante una dura Argentina. Muy inferior.

La selección española conquista su segundo título mundial dieciséis años después en la despedida de Messi.

Los que tuvimos la suerte de hacer el servicio militar tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente y. en mi caso. a los asturianos, gente valiente y muchas veces osados.

Mis hermanos Juan Ángel y Recho se habían librado de hacer la mili por tener pies planos. Yo tuve que ir a A Coruña al hospital militar y el teniente coronel médico me dijo «tienes recomendaciones a nivel del subsecretario de la guerra, pero yo en conciencia no puedo declararte inútil» para el servicio militar. Yo le dije: «Cumpla usted con su deber». Me tocó ir a Zaragoza al campamento de San Gregorio que nos prepararon para ser medio terroristas.

Por esas cosas raras de la vida conocí a un filipino dueño de Calmante Vitaminado que también era propietario de seguros La Unión y emás, conocí a Mariano García, amigo para toda la vida.

Mariano García Tarralla era hijo de una catalana y un aragonés y es el primer caso en que el poder empresarial pasó de los abuelos a un nieto.

Tuve la suerte de que por ser ingeniero industrial textil me destinaron al grupo de ingenieros y tuve el encargo de conserje.

Mi general, Blanco Irieta, tenía la costumbre de escribir tarjetas que hacía él y nos mandaba a Correos a llevarlas. Así nos daba trabajo. Al llegar a mí me dijo que cómo no había hecho milicias universitarias siendo ingeniero. Que podría ser sargento el primer año y alférez el segundo.

Le contesté una verdad a medias, que mi padre quería que estuviéramos preparados cuando él faltase para dirigir la empresa y aprovechar todo el tiempo posible para adquirir experiencia en empresas textiles.

El patriotismo emana, estamos muy orgullosos del gran conjunto de nuestro equipo. Repito, nuestro equipo fue superior a Argentina y hemos merecido ganar y así lo hicimos. El patriotismo resurge en toda Europa y los turistas que había en España eran miles.

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España ganó y convenció y este triunfo se recordará mucho tiempo. Mi hijo el doctor Regojo me acompañó para festejar el triunfo de España. Ganamos a Argentina, que nos complicó la vida hasta ahora. Dimos saltos de alegría cuando el árbitro hizo válido el 1-0 a favor de España.