Fernando Franco
Emmanuel Rueda Girondo
Conocí a Fernando en la Praza da Pedra mientras tocaba un músico callejero. Tocaba canciones de Sabina. A partir de ahí publicó en su periódico algunas de mis andanzas. Le encantaba decir que FARO DE VIGO era su periódico. No he visto una persona que hablase con tanto mimo y cariño de Vigo.
Fernando estaba en todo y no se perdía nada. Desde un concierto, innumerables exposiciones. Apoyaba a los nuevos artistas . Hablaba de todas las asociaciones de Vigo. Desde las que hacían pozos en África hasta las de yoga. Se rodeaba también de trabajadores de a pie. Plantillas enteras. Y no hay mejores fotos de personajes vigueses que los retratos augustos. Su conocimiento de los locales de Vigo era enciclopédico. Desde los que se fueron hasta los que nacen cada día.
No había nueva sala o establecimiento al que no le prestase atención. Le encantaba conocer cada local de restauración tradicional. También los innovadores. Era un espejo de todo Vigo. Y sigue siendo un espejo de todo Vigo. Un espejo elegante y amable.
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