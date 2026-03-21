Lo seguiré viendo en su plaza

Hoy me desperté con la noticia del fallecimiento de Fernando Franco, quién nos abrió la ventana de «Mira Vigo» durante muchos años. Tuve la suerte de conocerlo personalmente y de tomar cafés en la Praza da Constitución para comentar algunos chismes culturales y también deportivos. A veces incluía en su sección escritos que le había compartido y siempre, siempre fue amable y correcto.

Su partida es ley de vida, pero me ha entristecido el día. Siempre lo seguiré viendo en la que fue su plaza durante muchos años. Un abrazo a toda la familia de FARO DE VIGO que ha compartido redacción con él.

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Ahora escribe «Mira Vigo desde el cielo», Fernando. Buen viaje.