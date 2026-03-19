Este 12 de marzo, San Juan de Dios, mi hermano José (Recho) cumplió noventa años y sus doce hijos esparcidos por todo el mundo fueron llegando para celebrar en familia tan importante evento.

Yo he tenido la fortuna de trabajar muchos años con él y cosa curiosa que, siendo economista y yo ingeniero,trabajando en nuestra empresa yo era el que ejercía de economista y él de ingeniero.

Una de las grandes virtudes de mi hermano Recho es su enorme paciencia, era capaz de estar horas enteras repasando las puntadas de un cuello de una camisa para darle la solución adecuada.

Nos teníamos una mutua admiración y nos complementábamos.Nos tocó vivir tiempos convulsos. Las huelgas de Barreras se extendieron por todos lados y tocaron, cómo no, a nuestra empresa, pero él y yo fuimos capaces de que nuestros empleados volvieran al trabajo.

Fue una época en la que tuvimos la suerte de conocer y ser amigos de Amancio Ortega, un triunfador en un sector muy difícil y él lo es. Mi padre, con mucha antelación, predijo que el futuro no estaba en el textil sino en la alimentación y ahí tenemos a Mercadona, cuyo proveedor importante es Julio Lloves, al que yo le pregunté si eso no era un peligro y me contestó «nos necesitamos mutuamente».

Mi hermano Recho, a sus noventa años, sigue fiel a sus caminatas. Me dice que anda cinco kilómetros diarios, ¡que gran fuerza de voluntad!

Recho tuvo la desgracia de sufrir la muerte de su mujer, Anta, hace tres años, mujer de una enorme personalidad,una mujer importante. Noventa años es una edad importante y si Dios quiere podrá superar los cien.

Mi hermano Recho tiene un secretario, Pedro, que le hace la vida muy agradable; salen temprano todos los días cuando están en Baiona a la santa Misa y vuelven a casa a descansar.

Recho lee mucho y mantiene una memoria prodigiosa, cuenta anécdotas muy graciosas con las que nos partimos de risa.

Mi hermano Recho es un hombre con el que cerrar acuerdos es siempre fácil. Recuerdo una ocasión en la que yo tenía interés en quedarme con una finca llamada El Vendo que heredamos de mi padre y tenía un valor importante,yo le cedí la mitad y todo arreglado.

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Tengo que dar gracias a Dios de haber tenido un hermano tan generoso como es Recho, sigue ayudándonos en el Club 55 con una aportación importante. He tenido muchos socios en mi vida profesional pero el mejor de todos con diferencia ha sido mi hermano Recho.Que sirvan estas palabras de homenaje al cumplir mi hermano Recho noventa años.