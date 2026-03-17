No son tiempos para utopías

Con la que está cayendo, no caben posturas de tibieza, utopías o ingenuidades, sino que hay que estar con los Estados con los que compartimos vínculos tan fuertes, como la democracia y alianza de seguridad y defensa. Porque ante la postura adoptada por la mayoría de países europeos, como Francia, Alemania, Finlandia y Gran Bretaña, no podemos permanecer al margen.

Y menos adoptar una postura de intolerancia con los EE UU, porque una cosa es discrepar en la forma como este país e Israel están atajando la amenaza nuclear que supone el régimen de los ayatolás en Irán, y otra desvincularse totalmente del problema, hasta el punto de provocar un conflicto, al prohibir a los Estados Unidos a utilizar las bases militares de Morón y Rota que tienen en España.

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Por otra parte, no podemos olvidar los convenios y buenas relaciones que EE UU mantiene con Marruecos, lo que ante un hipotético caso de invasión de Ceuta y Melilla, quedaríamos abandonados a nuestra suerte. Sin olvidar las sanciones económicas que ya ha anunciado el presidente Donald Trump contra intereses comerciales de España.