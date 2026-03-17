Casa 47 en Vigo: la vivienda «asequible» que no llega a quienes más la necesitan

Esta carta se escribe en nombre de Carmen M. (identidad protegida), madre de familia monomarental de dos niños pequeños en Vigo, para denunciar una contradicción evidente en las políticas públicas de vivienda.

Programas como Casa 47 se presentan como soluciones para facilitar alquiler asequible a familias con dificultades, pero en la práctica muchas de ellas quedan directamente excluidas.

Carmen vive con ingresos muy modestos, en gran parte procedentes del Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, al revisar las viviendas del programa en Vigo se encuentra con un problema simple: no puede acceder a ninguna. Los pisos con tamaño adecuado para una familia de tres personas exigen ingresos mínimos superiores a los suyos, mientras que las viviendas que se ajustan a rentas bajas son estudios o pisos para una o dos personas.

El resultado es una paradoja burocrática: los pisos que podría pagar no puede solicitarlos y los que podría habitar exigen ingresos que no tiene.

Mientras tanto, el programa ofrece solo 67 viviendas en una ciudad donde el alquiler sigue subiendo y la emergencia habitacional es cada vez más visible.

Cuando las políticas públicas se diseñan sin tener en cuenta estas realidades, dejan de ser soluciones para convertirse en otro obstáculo más.

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En representación de esta y otras madres con hijos a cargo.