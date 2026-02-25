Médicos. Una huelga necesaria

Si ya eran evidentes la explotación, los bajos salarios, el trato laboral discriminatorio distinto a cualquier estatuto de trabajadores, que exige el pago de las horas extraordinarias y su cómputo para la jubilación, la reforma promovida desde el Ministerio de Sanidad que dirige la Dra. Mónica García no solo perpetua el escarnio, sino que pretende establecer un marco donde el elemento diferencial entre los distintos estamentos y personal sanitario desaparece.

Es un asunto endiablado, que además pretende crear un cisma entre los diferentes profesionales sanitarios. Táctica propia de una ministra de claros tintes comunistas y que en su ignorancia aplica el «somos todos iguales».

Como personas es evidente que lo somos, como profesionales es evidente que hay suficientes elementos diferenciales, que van desde la formación, la cualificación para evaluar y resolver problemas de salud, hasta la responsabilidad última ante el paciente, su familia y la ley en vigor.

Resaltar estos hechos en modo alguno menoscaba el papel primordial de todos aquellos profesionales sanitarios que conforman el equipo. Desde los administrativos hasta los celadores, pasando por las/os auxiliares y profesionales de enfermería, imprescindibles todos para que funcione el sistema de atención al paciente en los distintos servicios, que sin duda deben estar dirigidos por los médicos en perfecta sintonía con todos los miembros del equipo.

Pedir por tanto un estatuto propio, dentro de un conjunto que deberá asimismo diferenciar a los distintos profesionales, creando un marco legislativo donde cada grupo tenga estatuto propio, no debería levantar ampollas a nadie. Una ley puede acoger distintos apartados, pero hacer tabla rasa es simplemente pretender la cuadratura del círculo y un agravio comparativo como ponen de manifiesto ya algunos médicos hartos ya de que se abuse de su tiempo y se haga demagogia barata desde el ministerio.

Tampoco las comunidades han contribuido a paliar el problema y, no podemos olvidar que llevan años con la sanidad transferida aprovechando y abusando (cuando no coaccionando) a los médicos y a todos cuantos conforman el equipo.

Las consecuencias de este continuo dislate no las pagan sus Señorías empeñados en lanzar soflamas a favor de una sanidad pública para todos, las pagan los profesionales y una población harta de listas de espera que paga su frustración con el personal sanitario. Tampoco nos hablan de un sistema público saturado (no es políticamente correcto), simplemente desde Sumar, Podemos y algún sector del PSOE asilvestrado se arma una cruzada contra la sanidad privada como si su existencia fuera la causa. Se olvidan del papel que han jugado en la pandemia del covid y en los conciertos que contribuyen a descongestionar lo público.

No hablan claro y utilizan la emigración, unos para justificar el colapso y otros para abogar porque aquí se atienda a todo el que llega con carácter ilimitado, sin explorar el retorno económico de los países de origen que están perfectamente identificados y que contribuirían a mejorar horarios y retribuciones. Dejo claro para el que no me haya entendido que, una vez que alguien llega a España, hay que atenderle si está enfermo mientras resida aquí por un principio claro de humanidad irrenunciable para los médicos.

No podía haber caído la sanidad estatal en peores manos. La señora ministra, con una profunda espina clavada en la Comunidad de Madrid, destila sectarismo y un trasnochado fondo comunista, y a reforma que pretende solo servirá para provocar un caos sanitario. Al tiempo.