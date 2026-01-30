«Pequeña» gran idea de mejorar la seguridad vial
Edelmiro Ulloa Alonso
A menudo asociamos la mejora de las infraestructuras con presupuestos astronómicos y obras interminables.
Sin embargo, la reciente instalación de pequeñas farolas a pie de cada paso de cebra en la calle As Teixugueiras (Navia) demuestra que la eficacia no siempre es cuestión de chequera, sino de buen criterio.
Esta intervención, seguramente de bajo coste, ha transformado radicalmente la seguridad vial en la zona. Al iluminar directamente el punto de contacto entre el peatón y la calzada, se elimina la incertidumbre nocturna tanto para quien cruza como para quien conduce.
Es una solución sencilla, brillante y, sobre todo, humana.
Mi enhorabuena al departamento del Concello responsable de este acierto.
Ojalá cunda el ejemplo y veamos pronto esta «pequeña» gran idea extendida a todos los pasos de cebra de nuestra ciudad.
