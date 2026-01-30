Bolsonaro, el presidente embustero

Antes de ser presidente de Brasil (2018), Jair Messias Bolsonaro, quien de «Mesías» no tiene nada, mostró sus garras como uno de los seres más hediondos y sin carácter que ha tenido el país.

Durante su gestión presidencial, en una total alienación del mundo que nos rodea, realizó críticas sin fundamentos éticos y contrarias a la Constitución.

Se manifestó como un obstáculo a la libertad de expresión; con un discurso de odio, defendió la tortura, atacó la democracia y se mostró como uno de los presidentes más conservadores de la historia brasileña. Machista, a favor de la militarización y del uso de armas, racista y homofóbico, llegó a decir que preferiría tener un hijo muerto antes que homosexual.

Actualmente se encuentra preso y condenado por diversos delitos, como, por ejemplo, el intento de golpe de Estado.

Esperamos que este año la población no olvide a Bolsonaro ni su pasado, y que no consiga ascender a la presidencia a través de alguno de sus comparsas en las elecciones generales brasileñas de octubre de 2026.