Bolsonaro, el presidente embustero

Kênia Bonk Gimaiel

Vigo

Antes de ser presidente de Brasil (2018), Jair Messias Bolsonaro, quien de «Mesías» no tiene nada, mostró sus garras como uno de los seres más hediondos y sin carácter que ha tenido el país.

Durante su gestión presidencial, en una total alienación del mundo que nos rodea, realizó críticas sin fundamentos éticos y contrarias a la Constitución.

Se manifestó como un obstáculo a la libertad de expresión; con un discurso de odio, defendió la tortura, atacó la democracia y se mostró como uno de los presidentes más conservadores de la historia brasileña. Machista, a favor de la militarización y del uso de armas, racista y homofóbico, llegó a decir que preferiría tener un hijo muerto antes que homosexual.

Actualmente se encuentra preso y condenado por diversos delitos, como, por ejemplo, el intento de golpe de Estado.

Esperamos que este año la población no olvide a Bolsonaro ni su pasado, y que no consiga ascender a la presidencia a través de alguno de sus comparsas en las elecciones generales brasileñas de octubre de 2026.

