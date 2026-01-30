Bolsonaro, el presidente embustero
Kênia Bonk Gimaiel
Antes de ser presidente de Brasil (2018), Jair Messias Bolsonaro, quien de «Mesías» no tiene nada, mostró sus garras como uno de los seres más hediondos y sin carácter que ha tenido el país.
Durante su gestión presidencial, en una total alienación del mundo que nos rodea, realizó críticas sin fundamentos éticos y contrarias a la Constitución.
Se manifestó como un obstáculo a la libertad de expresión; con un discurso de odio, defendió la tortura, atacó la democracia y se mostró como uno de los presidentes más conservadores de la historia brasileña. Machista, a favor de la militarización y del uso de armas, racista y homofóbico, llegó a decir que preferiría tener un hijo muerto antes que homosexual.
Actualmente se encuentra preso y condenado por diversos delitos, como, por ejemplo, el intento de golpe de Estado.
Esperamos que este año la población no olvide a Bolsonaro ni su pasado, y que no consiga ascender a la presidencia a través de alguno de sus comparsas en las elecciones generales brasileñas de octubre de 2026.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana