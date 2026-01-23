Este adagio nos sirve para hacer una reflexión profunda para mejorar nuestra vida. Nuestra vida tiene que mejorar en muchos aspectos.

Los que tenemos la suerte de cumplir las bodas de platino —sesenta años de casado— sabemos que la mujer tiene la necesidad de sentirse amada y esto es enemigo de la comodidad. Al llegar tu cónyuge debes de levantarte y ayudarle a sentarse y no seguir viendo la televisión.

Yo últimamente veo la televisión gallega (TVG), es muy buena y muy divertida. Año nuevo, vida nueva, esta es la actitud positiva para el comienzo del nuevo año. Tengo el privilegio de conocer al presidente nacional del PP y al presidente de la Xunta Alfonso Rueda... me quedo con este último. Todos tenemos mucho que mejorar, a estas alturas de la vida los amigos son una parte muy importante.

Año nuevo, vida nueva. La vida es un verdadero desafío, al que se duerme se lo lleva la corriente. Los que tenemos la suerte de ser creyentes contamos con una fuerza extra para superar las contrariedades. Tengo una última anécdota que os gustará… En una comida reciente del Club 55 les pedí a todos que rezaran por mi hijo Felipe, que se encontraba en la UCI del Cunqueiro, y en esto se levantó un señor y dijo: «Aunque yo no soy creyente voy a rezar por Felipe para su pronta recuperación».

El valor de la amistad es una virtud que siempre ha sido importante y lo sigue siendo ahora. Año nuevo, vida nueva. En cuántas cosas debemos mejorar, debemos luchar contra la pereza y la comodidad.

Para los creyentes, aunque no practiquen, tenemos que salir de este estado absurdo y ser coherentes con lo que creemos. La vida es una maravilla cuando sabemos por qué vivir y por qué morir.

Para algunos el paso al otro mundo está más cerca. Ojalá esté nuestro padre Dios misericordioso para darnos un abrazo, aunque para que podamos entrar en el Cielo tengamos que pasar antes por el purgatorio para estar limpios en el Cielo.

Año nuevo, vida nueva. Ojalá podamos aprovechar este tiempo de merecer si Dios nos lo da para recibir el abrazo definitivo.