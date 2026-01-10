Queridas macroempresas, háganselo ver
Carla Rodríguez Estévez
He observado a lo largo de mi vida laboral que lo grande convierte a las personas en números y a esos números en personas de baja con estados vitales preocupantes.
Casi todas las personas intentan día a día hacer las cosas lo mejor posible y si trabajan por cuenta ajena intentan hacer las cosas bien por agradar a sus superiores.
Si cambiamos la estrategia, cambiamos el sistema y los estados de ánimo de los trabajadores cambian para bien y las bajas se reducirían hasta llegar a cero. No consiste en recalcar los errores sino en felicitar los éxitos.
Y no, la gente no flaquea cuando se le da valor y se le aplaude sino que le aumentamos la autoestima para cada día hacerlo mejor.
Creo totalmente que el problema está en una falta de cultura muy preocupante en cuanto a la formación de recursos humanos.
Cuidar de los nuestros en el plano laboral es algo que se asimila de raíz teniendo un mínimo conocimiento de recursos humanos.
Cuidar a los trabajadores es cuidar de las empresas.
Nos falta mucho por aprender.
Me siento muy afortunada estando en una empresa donde el respeto y el cuidado es primordial pero tengo personas cerca que no tienen esa suerte y lo pasan mal.
