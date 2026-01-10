La queja de una socia del Real Club Náutico de Vigo

Soy socia del Real Club Náutico de Vigo desde hace más de 50 años y voy al club casi todos los días a jugar a las cartas. Como saben la directiva y los socios, la mayoría de los que disfrutamos de las instalaciones en As Avenidas somos personas mayores, jubiladas, que organizamos partidas y campeonatos en la sala de juegos.

En enero del año pasado tomó las riendas del club una nueva directiva que en otoño cerró la cafetería sin previo aviso y sin dar ninguna explicación. En más de una ocasión, ha utilizado la sala donde jugamos como comedor, dejándonos arrinconadas en tres mesas, soportando el ruido de la fiesta. Además, los nuevos dirigentes permiten que los niños usen la biblioteca como sala de juegos, y han convertido los baños del club en baños públicos.

Cuando me he quejado de la falta de información a miembros de la directiva, me remiten al gerente, echando balones fuera. En el último año, nadie se ha acercado a nosotros ni al resto de socios para informar de la situación del club, ni siquiera nos comunicaron la reapertura de la cafetería en diciembre. La directiva cumple este mes su primer año al frente del Náutico, espero sinceramente que se presente a los socios para informarnos.