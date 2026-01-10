La merecida jubilación de M.ª Carmen, trabajadora social del Concello de Porriño

Recientemente se rindió un merecido homenaje por su jubilación a M.ª Carmen, trabajadora social durante muchos años de los servicios sociales comunitarios del Concello de O Porriño, trabajadora incansable, luchadora y defensora de las de verdad y de las personas hasta las últimas consecuencias, aún a sabiendas de que podría ser ella la perjudicada.

Trabajadora social de las de raza, las que llevan la profesión en su corazón, con principios y ética profesional que cada vez echamos más de menos las que nos movemos en el mismo mundo. Me siento orgullosa de haber sido su compañera de profesión durante años, de haber aprendido de ella todo lo que se del trabajo social y también de cómo ser persona, me enseñó a hacerme respetar profesionalmente y respetar a los demás, tal y como ella ha hecho y sigue haciéndolo.

Su sello imborrable quedará en los servicios sociales de O Porriño pero también en los de Mos y Salceda de Caselas, donde también fue la precursora de los servicios sociales de esos ayuntamientos, departamentos que fue creando con mucha tenacidad e insistencia, para que después siguiéramos el camino en solitario, todo un logro en aquellos años en los que los servicios sociales eran unos desconocidos y no eran prioridad para los políticos.

Las que la conocemos sabemos que se merece el descanso, tener tiempo para ella y para los suyos, poder dejar de luchar por todos, lo cual siempre hizo sin importarle a quien, con total desinterés y defendiendo siempre lo justo.

Yo como compañera de profesión y lo más importante, como amiga, me siento agradecida de el camino recorrido con ella, de todo lo aprendido, compartido, luchado, de las penas laborales compartidas y las frustraciones por lo que, en ocasiones, nos rodeaba.

Por todo ello para mí siempre serás la «jefa» y el modelo a seguir como profesional y como persona.

Gracias por todo.