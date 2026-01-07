Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra: «Rechazamos cualquier discurso que pretenda socavar el prestigio y la labor del colectivo enfermero»

Ante las recientes opiniones publicadas sobre la situación de la medicina y el sistema sanitario en España, el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, en representación de sus colegiados, nos vemos obligados a manifestar nuestro más absoluto rechazo ante cualquier discurso que, de forma deliberada o sesgada, pretenda socavar el prestigio y la labor del colectivo enfermero.

Es inaceptable que, bajo el pretexto de analizar «asimetrías» o «disfunciones» del sistema sanitario, se utilicen argumentos que atacan la competencia y la dedicación de los profesionales de enfermería, además de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios del sistema de salud.

No permitiremos que se convierta a nuestro colectivo en el chivo expiatorio de una gestión política e institucional que no nos corresponde, pero que con nuestro esfuerzo diario, logramos mitigar para que el paciente no quede desamparado.

Parece que algunos autores olvidan —o prefieren ignorar— que la enfermería son los pulmones de nuestro sistema de salud. Si el sistema aún respira, es gracias a la resiliencia de unos profesionales que han demostrado una excelencia académica y humana indiscutible. No es una opinión subjetiva de este Colegio; es un hecho refrendado por la ciudadanía: la enfermería ha sido la profesión mejor valorada por los españoles en el barómetro del CIS de 2025.

Este reconocimiento social es el resultado de una preparación científica de primer nivel y de un compromiso inquebrantable con el cuidado del paciente, a menudo en condiciones de precariedad, que deberían ser el verdadero foco de la crítica. Unos cuidados que no solo abarcan los momentos de enfermedad en un hospital, sino que engloba también toda actividad de prevención, educación y promoción de la salud en múltiples ámbitos: individual, familiar, escolar, hospitalario, comunitario, …

Atacar a la enfermería no es solo una injusticia hacia el profesional; es una temeridad que pone en riesgo la confianza del paciente en el sistema, y este Colegio no escatimará esfuerzos en la defensa de nuestra profesión.

Exigimos respeto y rigor. La enfermería no aceptará lecciones de quienes, desde la comodidad del análisis teórico, pretenden desprestigiar a quienes día tras día detienen, con su trabajo, la «hemorragia» de un sistema que otros han herido. Nosotros sí entendemos que formamos parte del equipo multidisciplinar que gira alrededor del protagonista de todo, el paciente.

Y es por ello que la dependencia funcional debemos tenerla de una enfermera, que es la que conoce nuestras funciones y capacidades, así como las necesidades de los pacientes y los recursos con los que cuentan las instituciones, y tienen la capacidad gestora para coordinarlas.

Nuestra labor trasciende las palabras y los despachos, porque nuestro compromiso es con la vida y con la excelencia en el cuidado. Seguiremos trabajando con la misma determinación, exigiendo el respeto que una profesión tan esencial merece y que la ciudadanía ya nos ha otorgado.

Estaremos vigilantes y seremos contundentes ante cualquier intento de menoscabar la integridad de las enfermeras y enfermeros de Pontevedra.