Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RacismoEl tiempo en GaliciaAcoso escolarVivienda en VigoNavidad solidariaBono transporte
instagramlinkedin

Navidad 2025

Roberto Núñez Porto

Vilagarcía de Arousa

Que la espectacularidad de la iluminación navideña de los pueblos y ciudades de nuestro país, acompañada de alegres villancicos, no nos impida seguir recordando, un año más, a las víctimas de la violencia de género, de la violencia vicaria, de la sinrazón de las guerras, de la incertidumbre del éxodo y de los devastadores fenómenos meteorológicos, empatizando con sus familias para las que estas Navidades volverán a ser diferentes. Confiemos en que permanezca en nosotros la capacidad de emocionarnos y podamos celebrarlas en apacible armonía, con tranquilidad y fortaleza de ánimo.

Que el Año Nuevo 2026, a pesar del vergonzoso comportamiento de nuestros políticos, nos permita seguir disfrutando de la familia y de los amigos, con la expectativa de un mundo más justo y en paz. ¡Feliz Navidad!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents