Navidad 2025

Que la espectacularidad de la iluminación navideña de los pueblos y ciudades de nuestro país, acompañada de alegres villancicos, no nos impida seguir recordando, un año más, a las víctimas de la violencia de género, de la violencia vicaria, de la sinrazón de las guerras, de la incertidumbre del éxodo y de los devastadores fenómenos meteorológicos, empatizando con sus familias para las que estas Navidades volverán a ser diferentes. Confiemos en que permanezca en nosotros la capacidad de emocionarnos y podamos celebrarlas en apacible armonía, con tranquilidad y fortaleza de ánimo.

Que el Año Nuevo 2026, a pesar del vergonzoso comportamiento de nuestros políticos, nos permita seguir disfrutando de la familia y de los amigos, con la expectativa de un mundo más justo y en paz. ¡Feliz Navidad!