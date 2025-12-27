¿Con el paso del tiempo Palestina está siendo olvidada? Los gazatíes continúan enfrentando la escasez de alimentos y medicamentos debido a los continuos bloqueos por parte de Israel, lo que empeora la situación, dejando víctimas en la Franja. Netanyahu, a pesar del «plan» de paz de Trump para Gaza, no da tregua a los ataques y continúa con las ofensivas, dejando mas palestinos muertos.

Para colmo, la situación de los gazetíes es infrahumana: están instalados en campamentos improvisados en medio de las fuertes lluvias de los últimos días. Desde el principio de la guerra de Israel, bajo el mando de Netanyahu, han muerto más de 68.0000 personas y alrededor de 230 periodista (desde 2023).

Con el estado de extrema hambruna los gazatíes reflejan la difícil posición en que se encuentran, siendo considerado un verdadero genocidio realizado por Israel. No se puede olvidar este período de horror que quedará para la historia.

Es una lacra que todos los países y organismos internacionales deben combatir y sancionar severidad a Israel (como la cancelación de acuerdos con este país, a ejemplo de España). Es un trato inhumano a una población que solo quiere recuperar lo que un día fue su hogar y sobrevivir dignamente.