La eternidad para los no creyentes será como la muerte para un perro... al foso y se acabó. Sin embargo, los que somos creyentes corremos el riesgo de pensar que la eternidad puede ser motivo de aburrimiento por ver siempre a Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo.

Los que tenemos la dicha de ver los amaneceres y ocasos cada día nos parecen distintos. Lo mismo nos ocurre cuando contemplamos a Dios.

La eternidad con Dios será algo maravilloso. Todos los sinsabores que tiene nuestra vida, este valle de lágrimas que es nuestro vivir en este mundo, desaparecerán y entraremos en la eterna felicidad después de purificarnos en el purgatorio para entrar limpios a la presencia de Dios.

La eternidad para los creyentes será motivo de enorme alegría, pues todas las cruces que tenemos en esta vida serán superadas.

¡Qué maravilla la felicidad eterna! Allí estaremos con muchos de nuestros seres queridos que fueron fieles al Señor. Dios misericordioso nos recibirá con mucho amor y nos dirá: venid a mi eterna felicidad porque tuve hambre y me disteis de comer; estuve desnudo y me vestisteis... Y le diremos: «¿Cuándo te vimos así, Señor?» Y nos dirá: «Cuando lo hicisteis con uno de los necesitados».

La eternidad es un concepto difícil de entender, pues estamos acostumbrados a este mundo en que todo es efímero y caduco. Pero no,la eternidad es la felicidad para siempre. Será algo tan nuevo que aquellos que tuvieron la dicha de ver el Cielo cuentan que estaban con tanta felicidad que se morían de gozo. Animaos amigos a tratar con el Señor camino de la luz,a decirle que lo queremos y limpiaremos su rostro como lo hizo la Verónica. Decirle que le queremos y decirle cosas bonitas de agradecimiento. Vale la pena ser fieles al Señor. La recompensa es grande, inmensamente grande. A todos y a todas os recomiendo un rato de oración y, cuando no sepáis qué decirle, rezar el Padrenuestro, que es la oración que Cristo enseñó cuando sus discípulos le pidieron: «Enséñanos a orar».

La eternidad llegará siempre como un soplo de aire fresco que nos hará felices. Animo a no desfallecer en este mundo. La recompensa será muy grande.

Nuestra lucha no será estéril. El Dios padre rico en misericordia nos acogerá con todo cariño.

La eternidad nos espera y nuestra realidad será infinita. Infinita será la ayuda del Señor para entender estos nuevos conceptos.

Dios todopoderoso lo puede todo para los que somos fieles a pesar de nuestros pecados.

Dios, gracias por tu misericordia. Tu muerte en la cruz nos ha redimido para entrar en la eternidad.