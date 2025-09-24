Al salir de mi casa veo a miles de peregrinos hacer el «camiño» de Santiago.

Lo que nadie puede negar es que el «camiño» da lugar a algunas reflexiones que a todos nos vienen bien.

Recuerdo con mucha añoranza el que hicimos la familia Regojo Otero, que éramos un mogollón.

Había que preparar etapas y lugares para comer.

Me ayudó mi hijo Jacobo, que en aquel entonces era un jovenzuelo. Recorrimos todo el «camiño» y contratamos lugares y precios para comer toda la familia. El desafío no fue fácil.

Algo muy importante para todos los creyentes es el que para Dios padre, hijo y Espiritu Santo el tiempo es atemporal y nos está viendo y contemplando, de tal forma que Cristo cuando estaba sufriendo en el Calvario, con nuestros sacrificios y contradicciones que todos tenemos si los ofrecemos al Señor podemos ser nuevos Cirineos o Verónicas y aliviamos sus sufrimientos.

Para Dios no hay tiempo y qué honor poder ayudar al Señor al tener muchos hijos de Dios aliviando su cruz.

Para los creyentes, la vida es un desafío maravilloso, las contrariedades nos hacen felices al estar convencidos de que aliviamos al Señor en su camino del Calvario.

San José María Escrivá de Balaguer decía que no irán al Cielo los que no son felices en la Tierra. Uno es feliz en este mundo cuando hay mucho amor y supera las contrariedades porque vale la pena.

El amor es el secreto de la vida y debemos sonreír a los peregrinos del «camiño» de Santiago que estarán llenos de agujetas sobre todo si no se han preparado para hacerlo.

La vida es una paradoja, pues uno no es feliz si no sufre.

Por desgracia hoy una parte de la juventud quiere disfrutar de la vida matrimonial sin esperar a casarse y esto es un disparate.

Por suerte, hay bastante juventud que saben esperar a la unión matrimonial hasta llevar a su novia o novio al altar, todos somos peregrinos y los creyentes sabemos que el sacrificio nunca es estéril.

El amor, repito, lo supera todo, la ilusión y la esperanza valen la pena.

Ánimo, amigos, no tengáis miedo ni a la vida ni a la muerte.

Dios padre,hijo y Espiritu Santo nos quieren con locura y nos ayudarán.