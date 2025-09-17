Gaza: genocidio, exterminio, posicionamientos

Vaya por delante mi admiración al pueblo judío y mi total repulsa a quienes hoy dirigen su destino, con especial señalamiento a Netanyahu y a quienes, desde el gGobierno de Estados Unidos, apoyan con armamento y logística la masacre, genocidio o salvajada perpetrada sobre un pueblo sin Estado que soporta ya desde que este Ejecutivo israelí, trufado de ultraortodoxos y del sector más rancio del sionismo, con una política salvaje de asentamientos, ha ido convirtiendo en un gueto y un enorme campo de refugiados a casi seis millones de personas. Partiendo de esa base y del origen de la respuesta que nace de una bestialidad del grupo terrorista Hamás, observo con asombro cómo un sector de la política elimina de la ecuación a unos responsables directos de la masacre y se quedan en el debate semántico del adjetivo. ¿Es genocidio, limpieza étnica o efectos colaterales inherentes a cualquier guerra?

Me quedo sin duda con los tres supuestos sin excepción. Y podría añadir algún adjetivo más, pero en el punto de mira hay actores, a día de hoy, de los que no se habla, de quienes usan a la población civil palestina como escudos humanos; de quienes desde el exilio alientan las actuaciones de Hamás (la última le ha costado la vida en Jerusalén a varios civiles, entre los que se encontraba un ciudadano español); y del grupo terrorista que, lejos de deponer las armas y entregar a los rehenes, son cómplices activos del genocidio en Gaza.

El debate semántico entre el Gobierno español y la oposición no permite ver el bosque real; solo polariza a la población y determina que el boicot real y necesario al Israel actual no sea efectivo. A quién se le ocurre que un equipo de Israel participe en competiciones deportivas como la Vuelta a España?. ¿Por qué el Gobierno a través del Ministerio del Interior o del CSD no previó el bochorno y evitó que el grupo de deportistas compitiera, con la que está cayendo?

Cuando escribo este artículo, acabo de ver en directo al Sr. Tellado en la TV pública. No puedo usar más calificativo que el de lamentable. A veces la posición testimonial de adjetivar sin atenuantes un conflicto donde, entre otras ocurrencias, se ha llegado a proponer demoler Gaza, expulsar a su población y crear un “resort” de lujo, no puede estar al servicio del tacticísmo político para que Vox no se enfade. El PP no puede ni debe recurrir a la ambigüedad, ni Sánchez tirar la piedra, esconder la mano y dejar a las fuerzas de seguridad a la intemperie. Tampoco se habla del mutismo de China y de Rusia, ante el asedio de Palestina. Esto es un genocidio consentido por más que cacareen en la ONU.

Lástima de la UE, que cuenta con palancas y resortes, por su cercanía, para establecer un bloqueo total; y un embargo de armas más allá de los intereses de quienes las fabrican.