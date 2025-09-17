Ela e eles, os políticos
Félix Rivera
Cuando veo por la tele el vodevil político me siento impotente, me atraganto con la comida y mi ritmo respiratorio se altera.Entonces pienso en lo qué sentirán los enfermos de ELA, cuya dolencia les dificulta la movilidad, la deglución o la propia respiración. ¿Qué sentirán viendo a políticos mangando millones a espuertas mientras que los fondos de la ley ELA no llegan? Da asco pensar en estos expolios y lo que se podría hacer con ese dinero en favor de la lucha contra la enfermedad. «Señores» políticos, ¿cómo podéis iros de vacaciones dejando a estos enfermos en la estacada tras el bochorno al que todos los días nos sometéis? ¿Cómo preferís utilizar vuestro tiempo en insultaros, dividirnos y darle al twitter en vez de ayudarles?
Entiendo que algún político habrá aún con un mínimo de sentido de la compasión y del deber. Si es así, os pido encarecidamente que actuéis de inmediato por estos enfermos. Precisamente a los enfermos quiero decirles que somos muchos los que colaboramos con diferentes organizaciones, hacemos aportaciones y peleamos con ellos, en una batalla que nos afecta a todos y que acabaremos ganando con o sin la empatía de los que más deberían ayudarles.
