Alberto Freire Portas: vigués, pintor, habilitado y eterno

No voy a describir tu obra, ni voy a detallar tus cualidades intelectuales porque, aunque eran muchas, lo que más te definía era ser marido, padre, abuelo y bisabuelo.

Ser familia.

Hace dos años que te fuiste y nos rompiste un poco el corazón a pesar de conocer la teoría de la ley de vida.

Hace dos años que te fuiste y no nos quedó otro remedio que abrazar aquello que entonaba Julio Iglesias de que «al final las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual».

Quedaron tus obras, tú te fuiste y otros vinieron a continuarlas, pero la vida no siguió igual.

Siguió sin tu sabiduría, sin tu temple, sin tu serenidad, sin tu bondad.

Siguió con tu recuerdo vivo cada día, en cada brindis, en cada alegría y en la cara de mi hija.

Siguió con tu espíritu peleando, desde donde sea que nos cuidas, por todo aquello que le pedías a Dios para nosotros, por todos los sueños que nos quedaban por cumplir.

Siguió y lograste que hasta el más escéptico se volviera el más devoto, que la fe que siempre has profesado traspase cada capa de nuestra piel.

Porque todo aquello que rogabas en tus plegarias se fue cumpliendo.

Todo.

Te fuiste y por aquí abajo aprobamos oposiciones imposibles, fuimos padres, nos casamos, nos mudamos y avanzamos, en general, como si tu estela se hubiera encargado de que todo sucediera, de que cada propósito conseguido llevara tu sello, tu sombra y tu firma.

Te fuiste y lo cotidiano pasó a ser lo importante.

La felicidad empezó a estar en el paseo matutino hasta el trabajo; en los primeros pasos torpes de nuestros hijos; en el sofá y manta en días de lluvia; en un buen libro; en los ansiados viernes; en los subestimados lunes y, sobre todo, empezó a estar en los abrazos que todavía nos podemos dar los que seguimos aquí.

Te fuiste hace ya dos años, pero siempre vivirás en cada lienzo que ornamenta nuestras casas y en cada logro conseguido.

Te fuiste, abuelo, y la vida siguió medio igual, pero siempre echándote de menos.