Facultad de Medicina: hay que perseverar

Los calores estivales de agosto, lejos de avivar el debate abierto con intensidad sobre la reivindicación de Medicina para el campus vigués, han enfriado el ambiente. Desconozco si es un receso temporal o, por el contrario, un progresivo abandono o desinterés que nos llevaría una vez más a dejarnos ir por el sumidero de la indiferencia.

Nada se consigue en esta vida sin perseverar en un empeño necesario y útil para el sur de Galicia. Esa perseverancia es clave para mover voluntades y aportar convicción y credibilidad a un proyecto colectivo que situaría al sur de Galicia en el mapa de las titulaciones académicas premium y al campus universitario ante el reto de abanderar una mejora sustancial de nuestro sistema sanitario.

Las posiciones están claras. El rector de Vigo se mueve en la ambivalencia y su decisión última depende más del ritmo que marque A Coruña que de esgrimir y sumar su voluntad a los intereses legítimos de las áreas del sur que representa.

Santiago y la Xunta siguen apostando por un caduco sistema endogámico de la USC. El Concello de Vigo apuesta sin matices por esa facultad, el Colegio de Médicos ha dado un paso de apoyo significativo ,y falta a mi juicio en los hospitales y primaria una posición mucho más beligerante y proactiva.

No sé si en este sector determinante para poder asumir la responsabilidad de gran parte de la docencia hay temor o indiferencia. Cualquiera de ambas posiciones no están en consonancia con el objetivo final. Si perdemos ese tren, perderemos inversiones sanitarias, referencias y proyección. Nos quedaremos a la luna de Valencia y de poco valdrán las quejas a toro pasado.

No obstante, en el lado más positivo, se observa un movimiento político y social dirigido a crear una nueva fuerza política que reivindique a nivel autonómico la vertebración de Galicia real, no subordinada a los apetitos del norte, que no olvidemos es donde se decide desde tiempos inmemoriales todo el capítulo de inversiones y dotaciones en Galicia.

Sería necesario que en septiembre se clarificaran ya las posiciones. Que los jefes de Servicio en hospitales y centros de salud se sumaran sin matices. Su posición es clave.

Sin eso, pretender una Facultad de Medicina será una quimera y un sueño imposible. Volveremos a filosofar sobre la discriminación del sur de Galicia, miraremos al norte con envidia quejumbrosa, pediremos, pero las promesas se irán diluyendo como tantas veces ya.

Perseverancia, tenacidad, convicción y movilización. Vaya esta reflexión para los compañeros-as del sector sanitario. Están ante una responsabilidad histórica.

*Francisco Hernández Vallejo es médico