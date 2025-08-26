La tolerancia es la virtud más importante para poderse llevar bien con todos.

Tengo la suerte de ser un gran amigo de un hombre muy inteligente que es agnóstico. Nos decimos qué diferentes somos en nuestras creencias y que al mismo tiempo qué buenos amigos somos.

El intolerante es rehusado por todos y quiere que todos piensen como él. La tolerancia hace que quien la practica abra las puertas para todos, también para los intolerantes. La tolerancia te hace ver las cosas positivas de todos, incluso las del intolerante.

El tolerante hace ver lo bueno que es el mundo y lo quiere, ve el vaso medio lleno y se le ve optimista y no crea problemas, cosa que el intolerante si los crea.

La tolerancia es la llave de la concordia y de la convivencia.

El tolerante sueña que todos le quieren y es agradecido, tiene muchos amigos y sabe que sus hijos tendrán sus propios proyectos.

El tolerante ha de hace crecer la vida de los demás y busca el bien de todos. El tolerante es feliz y no envidia la felicidad de los demás.

Animo, amigos, a examinar cómo está nuestra tolerancia y pedir a Dios todopoderoso que nos la aumente y veremos qué a gusto estamos.

*Pedro Regojo Otero es miembro del Club 55