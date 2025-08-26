Obxectivo: silenciar a guerra

Manolo Romasanta Touza

Oroso-A Coruña

Israel, na súa ofensiva sobre a Franxa de Gaza, ten tamén outro obxectivo: que non se vexa nin se comente o que está a suceder. As decenas de periodistas palestinos que xa perderon a vida por informar sobre o conflito, seis deles ben recentemente, amosan con toda crueldade ese obxectivo.

Esas accións son o penúltimo capítulo dunha serie de actos que nos achegan ao máis cruel e inhumano dunha situación na que nenos, periodistas, civís desarmados en busca de comida, son tamén obxectivos prioritarios.

Baixo o alongado paraugas de Trump, Netanyahu segue coa súa particular vinganza sen atender a ningún razoamento para tratar de rematar unha situación espantosa no século XXI.

O mundo occidental debe tomar unha postura decidida para que a través de medidas reais (prohibición de venta de armas; illamento comercial, político, deportivo) rematen dunha vez por todas actos deste tipo; remate dunha vez por todas esta loucura.

