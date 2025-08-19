La valentía es propia de los líderes. Recuerdo hace muchos años, en mi pueblo de Redondela, que en una ocasión mi madre Rita Otero Fernández, estando en la santa misa, le llamó la atención a Florentino Ibáñez, que estaba con un amigo de Madrid y le dijo: «Cállate, Florentino, que está hablando don Octavio», que era el párroco de Vilavieja.

La valentía es lo contrario de la cobardía. Es capaz de enfrentarse con cualquiera que está difundiendo un error sea quien sea.

La valentía es una virtud humana muy escasa, pues hay que estar muy bien por dentro, la valentía es como los faros tan necesarios para el resto de los mortales.

El valiente siente miedo. El torero que recibe al toro bravo vence el miedo. Recuerdo en Fermoselle, el pueblo de mi padre, José Regojo Rodríguez, que traían a un toro muy grande para torearlo y vender después su carne. Los pobres toreros lo tenían negro.

La valentía es necesaria para emprender nuevos proyectos y aguantar ante las contrariedades. La valentía hace mucho bien a muchísima gente, le ayuda a vencer los miedos. Mi padre decía que hay que vivir para ver.

Ayer vi un cochecito de bebé y pensé voy a ver a un bebé, mi sorpresa fue ver que el que estaba dentro era un perrito. Mi experiencia de muchos años me enseñó que el que no es valiente no llega a ninguna parte.

Ánimo, amigos, a reflexionar cómo está nuestra valentía y dar un paso adelante y conseguir aumentarla un poco más, que a todos nos falta. La valentía nos hará más libres y amar la verdad.