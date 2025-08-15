Seguimos esperando

El diccionario tiene palabras para casi todo, incluso para lo dramático: un viudo es aquel que pierde a su compañera, un huérfano es quien pierde a sus padres antes de tiempo. Pero la lengua castellana en su amplitud y riqueza no contempla una palabra para una de las peores tragedias que existen, perder a un hijo.

Le pido que haga un ejercicio de imaginación conmigo. Vive usted en un pueblo de buenas gentes, que cada año organiza las mejores fiestas del mundo para sus habitantes. Por una serie de factores humanos y técnicos, su único hijo muere en dichas celebraciones por una atracción funcionando sin licencia y con la vista gorda de todas las partes implicadas. Tras este dramático suceso, usted pide reunirse con el regidor de su pueblo, nada le va a devolver a su hijo, pero por mera necesidad humana de buscar explicaciones a una tragedia entiende que, por lo menos unas palabras, por mera humanidad, merece. Pide una reunión con su alcalde y espera, espera pacientemente.

El tiempo pasa y un día se lo encuentra en la calle, le pide explicaciones de por qué nadie le escucha en el consistorio y este le responde que es un tema que está en manos de la justicia y hay que esperar. La justicia es lenta pero firme, hay dos imputados, el propietario de la atracción y el promotor de la fiesta, la paciencia es la única herramienta.

La vida sigue, no para usted, nada le va a devolver a su hijo, pero para el resto el mundo sigue girando, el promotor imputado ha conseguido un cargo con mucha pompa en el sindicato del pueblo, el propietario de la atracción con cuatro ajustes la mantiene en funcionamiento en otros pueblos.

Un año ha transcurrido desde la pérdida de su hijo, sigue esperando una llamada de su alcalde aunque ya sin mucha fe, es un tema judicializado le dijo, hay que esperar. Se vuelven a organizar las fiestas del pueblo. Una mañana, viendo las redes sociales, se encuentra la foto de su alcalde sonriente junto al promotor imputado en la churrascada que da el pistoletazo de salida a las fiestas.

Este hijo se llamaba Iván, era mi amigo y sus padres siguen esperando, mientras alcalde, concejala del ramo y promotor imputado ríen y posan para la foto.

*Diego Fdez., Eduardo Fdez., Iker Otero, David Ortiz, Mario Fdez., Pablo Ferradás, Patxy Suárez, Elías Matilla, Pedro Menduiña, Gonzalo Casal, Samuel Iturbe, Óscar Vidal, Alberto Rguez., Joaquín Ferreira, Dani Lago, Simón Acosta.