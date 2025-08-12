La humildad es una de las virtudes humanas más difíciles de conseguir. Todos tenemos un concepto muy alto de uno mismo y como dice un buen amigo en plan de guasa, «a humildad no me gana nadie».

El humilde parece más inteligente porque deja la palabra a los demás y nunca pretende ser el punto central de la conversación. Sonríe ante los comentarios de los otros y cuando no está de acuerdo dice modestamente su opinión sin acritud.

Al humilde se le quiere y se le aprecia porque trasmite serenidad. Pero para conseguir la humildad hay que acostumbrarse a hacer un examen de conciencia para ver en qué hemos fallado y tener propósitos concretos.

El humilde es más feliz que los demás seres humanos porque no pretende salirse con la suya.

Todos queremos la felicidad, pero muchas veces nos equivocamos en buscar el camino y ese seguro que no es el apabullar a los demás.

La humildad es la autopista que hace la vida agradable a los que nos rodean. Muchos confunden la humildad con la debilidad y es todo lo contrario, pues para ser humilde es necesario ser fuerte por dentro.

Los que somos practicantes la humildad será una de las peticiones mas importantes al Dios padre.

Pues ánimo, la humildad nos hará ver que somos poca cosa y cuando fallemos no tendremos la actitud de rechazo,que esto es soberbia,que es la peor falta que podemos tener.

La humildad nos hace crecer en otras virtudes para andar por la vida tranquilos y serenos.