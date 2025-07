Facultad de Medicina: el árbol se mueve

Cuando escribimos estas líneas es 25 de julio, Día de Galicia.

Tres opiniones relevantes de los tres exrectores de la Universidad de Vigo, que reflejan una voluntad inequívoca de descentralizar una enseñanza que Santiago está empeñado en mantener en exclusiva. No hay ya razones objetivas para ello, y un suave viraje en tiempo y forma del rector actual, que sabe, y así lo expresa, que tiene toda una ciudad detrás y que considera ya muy improbable que A Coruña se conforme con aceptar ese liderazgo (¿por qué?) y conformarse con el segundo ciclo.

El PP de Vigo, a través de su portavoz, Dña. Luisa Sánchez, y el BNG, a través del Sr. Iglesias, refrendan su voto favorable a esa titulación, aprobada de forma unánime en el pleno del Concello.

El Sergas, a instancias del conselleiro Sr. Caamaño, realiza una pirueta absurda de poner al servicio de Santiago toda la red hospitalaria gallega, facultando a la USC a vetar cualquier pacto o convenio en sentido contrario. Utilizando un símil cinematográfico: «El Imperio contraataca». Torpe e innecesaria que puede provocar un serio rechazo de los facultativos, hartos muchos de ellos, con acreditaciones para poder optar a profesores titulares, de esta especie de dictadura de una universidad cuya capacidad de recibir alumnos de Medicina se ha saturado ya y no responde a las necesidades de Galicia, que precisa de médicos.

El rector de Vigo aduce la falta de docentes que puedan impartir el primer ciclo de Medicina. No es verdad y él lo sabe perfectamente. Otra cosa es que la USC niegue a los acreditados la opción de poder opositar a profesores titulares y a catedráticos no sacando plazas (es decir, boicoteando) a facultativos de Vigo en beneficio de facultativos de Santiago. No hubo igualdad de oportunidades para los profesionales del sur de Galicia ni la hay. Se amputa el talento que viene de fuera, incluso de la misma Galicia. Se retrasan acreditaciones y se sacan plazas a la carta o al perfil de facultativos de Santiago y podría seguir pero el espacio no da.

Es demás mantener una «endogamia familiar» de la USC, reacia a dar entrada a facultativos de otros lugares de España de reconocido prestigio. Esta práctica, que conozco muy bien en tiempos de estudiante de Medicina, donde fui alumno interno por oposición en uno de los departamentos de la facultad, elimina de facto el sentido de la palabra ‘universidad’ y, la restringe a un puro y nefasto localismo docente que hace decaer la «excelencia» y perjudica de manera notoria tanto a la calidad de la facultad como el área de investigación. Ese miedo a perder la manija, cerrando puertas a profesores de otras comunidades, debería haber cambiado a la hora de formar tribunales de oposición, que a día de hoy deberían ser elegidos mediante sorteo puro y cristalino, sin intervención en ningún caso de los examinandos ni de las facultades convocantes de las plazas en litigio.

A corto plazo, el convenio de exclusividad firmado por el Sergas y la negación de la Facultad de Medicina a Vigo pueden frenar unas apetencias legítimas, pero va a conseguir nuclear a la ciudad a medio plazo, siempre que los facultativos de Vigo alcen ya de manera rotunda la voz y dejen de aguantar el ninguneo constante de Santiago. Eso exige movilización activa, permanente y tenaz, so pena de quedarnos atrás y que se nos termine dando algún consuelo menor por haber llegado tarde. Ejemplos sobran y no hace falta ya reiterarlos. Se echa de menos también un pronunciamiento del Colegio de Médicos de Vigo y Pontevedra.

El rector de Vigo no debería esperar a septiembre para aprobar la asignatura. Él sabe de sobra, en materia de plazos y, parafraseando a D. Pedro Muñoz Seca en su magnífica obra de La venganza de Don Mendo en uno de sus pasajes que describe una partida de cartas a las siete y media, recita: «El no llegar da dolor, porque indica que mal tasas, pero hay de ti si te pasas, si te pasas es peor».

La reflexión creo que viene al pelo; no llegar por no medir los tiempos ni los plazos, da oxígeno a la banca, (Santiago) el pasarse de esos plazos, es certificar la defunción de un proyecto y perder la partida. Flaco favor a una ciudad denostada desde los centros de poder que de una vez por todas, con el consenso político y ciudadano, debe hacer valer su potencial y su impronta en Galicia.

*Francisco Hernández Vallejo es médico