Ausencia de luz na sala de xogos, o chan cheo de tapóns das botellas de champaña; é coas cadeiras poeirentas dos xogadores ausentes, esparexidas polo recinto. Recordan a comprensión da natureza do xogo do dominó, o que leva a comprender o apropiado que é repetir os movementos iniciados polo compañeiro, así como castigar os movementos iniciados polo opoñente.

“Ilumina la mesa la tenue llama de un candil/a su luz huesos sobre el mármol esparcidos/chanchos, blancas y pitos rodean al aguamanil/ run run al descubierto de las trampas y olvidos”. (estrofa do poema Guerra dos Egos de FF)

As fichas de dominó son un símbolo da guerra, pero tamén de cómo as pequenas accións poden ter enormes consecuencias máis adiante. A «pensada» enténdese como o único sinal válido no xogo, todo o demais considérase unha trampa.

Lembra que dominus provén do latín e pódese entender como alguén que era mestre e máis tarde señor.

“En su grave rincón, los jugadores / rigen las lentas piezas. El tablero / los demora hasta el alba en su severo / ámbito en que se odian los colores”.

O xogo do xadrez fomenta o pensamento autocrítico e activa o control dos impulsos e tamén demostra empatía no pensamento flexible. A súa primeira regra moral é non facer trampas.

“Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada / reina, torre directa y peón ladino / sobre lo negro y blanco del camino / buscan y libran su batalla armada”. (As dúas estrofas anteriores pertencen ao poema ‘Ajedrez’ de J. L. Borges)

Entre os xogadores novatos, as vantaxes xorden espontaneamente a través de erros graves, como colocar unha peza onde se poida capturar ou mover a unha posición facilmente atacable. Pero entre os máis avanzados, as vantaxes só se poden conseguir de xeitos moito máis sutís. Os procedementos que se desenvolven para obter vantaxe en xeral son de dous xeitos: procedementos tácticos e procedementos estratéxicos.

Polo tanto, todo xogador avanzado sabe que non abonda con coñecer os elementos básicos; tamén é necesario coñecer e aplicar correctamente as tácticas e as estratexias.

A táctica enténdese como o conxunto de procedementos, que xeralmente implican un ou uns poucos movementos, mediante os cales se intenta executar unha idea simple. O obxectivo dunha manobra táctica é obter algún tipo de vantaxe, a máis típica das cales é gañar.

A estratexia é o conxunto de plans que se fan a medio ou longo prazo. As decisións estratéxicas poden influír no futuro durante moitos movementos ou mesmo para toda a partida.

Os xogos de Forcarei non son de azar, nin de racionalidade e estratexia, xa que cada participe decide cándo e cómo quere o seu movemento en cada quenda. É só unha xogada sucia que levará a gañadora á máis triste das vitorias. E cun só perdedor, aquel que se presta a amañala, que quedará marcado por sempre.