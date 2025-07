Crespo minte, é así. Vivo na rúa Álvaro Cunqueiro e aquí temos un problema. Un problema que radica en diversos factores, múltiples incidencias que conflúen nesta mesma rúa.

Non é en Vila Flores, na que o PSOE fixo unha xuntanza, á que, por certo, non fomos convidados os veciños da rúa Álvaro Cunqueiro. Rúa Álvaro Cunqueiro a que tampouco veu ninguén de Compromiso por Lalín a reunirse connosco.

Quen si veu foron representantes do BNG e membros da actual corporación municipal. Pablo Areán reuniuse con nós a pasada fin de semana, trasladando unha mensaxe semellante á exposta no pleno de hoxe, día 24. Non sabemos máis ca boas verbas, sinalando que a problemática que padecemos pode estar preto do seu fin. Con todo, igual que no pleno, non quixo explicar cal será o método para resolver esta situación. Polo tanto, sen saber o camiño nin coñecer o plan, a veciñanza segue nun limbo no que non se conta connosco.

Do que si somos conscientes é da forma de actuar de Crespo na nosa rúa. É certo que o alcalde falou con persoas da zona, pero non coas que realmente vivimos aquí. Preferiu falar con quen forma parte do problema, en lugar de facelo con quen o sofre. A pesar dos escritos enviados ao Concello, non se dignou a presentarse persoalmente para escoitar á veciñanza. Mandou, no seu lugar, ao concelleiro Areán para que fose quen aguantase as críticas. Este é o noso alcalde.

Di Crespo que a rúa Álvaro Cunqueiro é igual có resto. Pero aquí non lembramos un servizo de limpeza que pase a carón das nosas portas. No meu caso, incluso perdo tempo en recoller plásticos da rúa. Non hai moito, nin sequera tiñamos luz no alumeado público. E en toda a rúa non hai unha soa papeleira. Debido á veciñanza coa que si se reúne o alcalde, atopamos cristais con frecuencia, e o tramo da rúa que estaba pechado, que antes era un espazo para que os cativos xogasen como faciamos nós de pequenos, agora xa non o é.

Se fósemos como o resto, sacarían peito, e o concello buscaría solución. Porque si ten músculo para mercar tres casas baleiras no centro urbán sen fin último, nin claro o finanzamento, buscarían xeito e mercarían un edificio en construcción con rebaixa e o cederían a xunta para que aquí se fixese vivendas.

Iso serían solucións, non discutir quen ten máis culpa para finalmente non solucionar nada.