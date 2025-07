Alemania, rica en catedrales góticas

Se cuenta que en una de las catedrales de Alemania, cuando se estaba terminando, había un maestro cantero rematando su trabajo. Un albañil que estaba debajo le dijo: «¿Para qué estás tanto tiempo terminando el alto de la catedral si desde abajo no se ve»? y le contestó: «Es cierto, desde abajo no se ve pero Dios que está en el cielo si lo ve».

No hay que hacer chapuzas; Dios desde lo alto lo ve todo y las cosas hay que hacerlas bien o muy bien. Dios nos lo premiará. Hacer las cosas bien supone estar con todos los sentidos y hacerlas como Dios se merece.

La vida está llena de misterios y uno de ellos es por qué a su hijo unigénito Dios y hombre le hizo pasar por el sufrimiento de muerte y una muerte de cruz. Para Dios todo es presente y si al sufrimiento le damos una visión sobrenatural seremos nuevos Cirineos o Verónicas.

Tenemos que aprender a hacer las cosas muy bien porque nuestro padre Dios que todo lo ve nos ayudará a superar todas las pruebas que nos mande.

Qué triste es ser ateo y peor ateo activo: los sufrimientos que como mortal no le faltarán no tienen razón de ser. Para ellos, el suicidio es una solución. Nosotros, hijos de Dios, sabemos que el sufrimiento tiene razón de ser.

Tenemos que aprender a ver en los demás imagen de Dios y tenemos que amarlos porque estamos abrazando al mismo Dios.

Ánimo pues,el dolor nos sirve para acrisolar nuestras almas y el Señor nos dirá: «Benditos, venid a gozar del premio del Señor porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve frío y me abrigasteis, tuve sed y me disteis de beber» y le preguntaremos cómo esto puede ser y nos dirá: «Cuando lo hicisteis con uno de mis hijos».

