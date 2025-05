La unión hace la fuerza

Creo que esta es una buena manera de empezar esta carta.

Después de unos meses de negociaciones, protestas y manifestaciones de familiares de personas con diversidades funcionales, parece que se nos va quedando todo en el olvido. No debe ocurrir, tenemos que unirnos como sociedad y seguir luchando por lo que queremos.

¿Por qué somos la única provincia gallega que no tiene un centro con todo lo necesario para estas personas?, ¿por qué no hay una financiación adecuada para sus necesidades?, ¿por qué un edificio construido con dinero público lo quieren gestionar de manera privada? Todo esto suena raro, ¿no os parece?

Estas preguntas y muchas más son las que nos deberíamos de hacer día a día y poner soluciones, ya que estamos intentando poner medidas que después están resultando inútiles, si ponemos una solución tiene que ser solvente, es decir, por ejemplo, como he mencionado, hacer un centro para estas personas con dinero público y quererlo gestionar de manera privada poniendo las condiciones pésimas no es una solución solvente; también, nuestros políticos, gastan miles de euros en cosas innecesarias y no en las que realmente se necesitan.

Deberíamos pensar que mañana podríamos ser nosotros quienes estemos en su lugar, o mismo alguien de nuestra familia, estoy segura de que, si llega a pasar eso, no nos haría tanta gracia que no haya los servicios adecuados para nuestros familiares. Por eso deberíamos tener empatía, ya que sin esta todo es inservible. Luchemos como sociedad, no dejemos de intentarlo, para que algún día los más indefensos tengan sus necesidades y sus atenciones fundamentales cubiertas en nuestra ciudad; ellos también forman parte de ella. No hagamos negocio nunca con algo tan importante como la dignidad y la vida de otras personas, y pensemos en su futuro como si fuera el nuestro.