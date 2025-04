Rúas e represaliados en Vilagarcía

Acabo de ler a concesión do nome de dous represaliados asasinados polo franquismo a sendas rúas en Vilagarcía. Estou totalmente de acordo con este nomeamento, e as persoas as que se lle outorga estas rúas meréceno. Pero parece que tamén nesta materia hai mortos do franquismo de primeira e outros de terceira.

Como digo, non discuto este nomeamento, todo o contrario, pero con eles e na mesma data e no mesmo lugar, é sabido polos membros da Asociación de recuperación da memoria histórica de Vilagarcía, fusilaron a outras persoas, entre eles a meu avó, Manuel Oubiña López, que deixou viúva e sete fillos pequenos e foi sometido a un xuízo sumarísimo para o que se inventaron as probas.

Si se quere facer xustiza, gustaríame que se fixese de forma máis xeral e máis obxectiva, que se ampliase a base para a consideración de vítimas do franquismo a todos os padeceron a represión e sufriron as súas consecuencias, aínda que algúns dos seus descendentes non vivamos neste momento en Vilagarcía.