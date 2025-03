Este 8-M, mejor juntos

Y se acerca el día en que todo se vuelve morado, las manifestaciones proliferan por las ciudades, las redes sociales se llenan de emblemas y se adorna la ropa con un lazo violeta. Parece que estamos todos a una y que por fin luchamos por lo que nos une y queda a un lado lo que nos separa. Pero al abrir los ojos todo aquello con lo que soñabas se ha convertido en humo, cada uno por su lado, las diferentes organizaciones acuden con sus propias reivindicaciones: unas se concentran en la zona centro, otras se alejan un poco, alguna incluso a escasos metros o a diferentes horas, todo es posible con tal de no ir juntas. Seguimos igual. No aprendemos. Y gracias a los protagonismos, las incesantes luchas de poder de esos popes ideológicos que se creen con más capacidad y entendimiento que los demás, acabamos así (véase lo acontecido con Errejón, Monedero y demás familia y ellas y su partido consentidor), que NO, que NO les importa.

Pero este artículo no versa sobre lo que resta, me cansa. Más bien será una propuesta, a ver si somos capaces. En el Madrid de Felipe II se idearon «las Corralas», edificios inspirados en los bloques de viviendas de la época romana, con el fin de resolver la falta de espacio y ante la necesidad de construir de manera acelerada y barata un espacio habitacional. Se construyeron en aquel momento para las clases humildes, pero se ha convertido en la actualidad en un lugar de residencia atractivo, bien situado y a un precio no tan accesible. Algunas incluso declaradas bien de interés cultural. Me recuerda al modelo del cohousing, cada uno en su casa compartiendo espacios comunes. Ejemplo de convivencia y generosidad.

Con estos mimbres solo imaginar un Día Internacional de la Mujer en el mismo lugar, siendo conscientes de que nuestro país es un ejemplo en la lucha, en el avance legislativo y en los recursos disponibles por la igualdad a nivel mundial y que queremos que sea real para ellos y para nosotras, sin ningún tipo de discriminación, sin excluirlos ni ignorarlos, juntos y siendo muy conscientes de que sin esos espacios de entendimiento solo llegaremos a odiarnos. No sé, parece que hay a quien le interesa enfrentarnos y ya está bien. Esta es mi petición para este 8-M de 2025, mejor juntos.