Qué pensarán ellas

El circo mediático que se está montando con los supuestos casos de abusos de famosos lo único que está consiguiendo es ofender y acrecentar el dolor de las verdaderas víctimas.

No me pongo de parte ni de unos ni de otras porque me parecen todos unos cantamañanas.

Pero, ¿qué pensará una mujer a la que han violado y que ha quedado traumatizada de por vida? ¿O una niña de la que han abusado? ¿O una persona que sufre acoso por el motivo que sea? ¿O unos hijos que han visto cómo su madre moría asesinada delante de ellos? ¿Qué pensarán estas personas, que tratan de llevar su sufrimiento bajo una vida de anonimato y —posiblemente— sin querer que nadie les hable del tema? ¿Qué pensarán cuando ven a estas majaderas que lo único que quieren es sacar tajada económica, política o simplemente de “famoseo”?

No entiendo cómo los jueces se prestan a colaborar con semejantes esperpentos.