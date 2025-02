Sobre la limpieza de montes y parcelas

Recientemente nos ha llegado a las personas que tenemos propiedades heredadas de nuestros abuelos la necesidad de limpiar parcelas para evitar incendios. Vamos a hablar de montes. Y para hablar de montes, concretamente en el área del Condado Paradanta, tendremos que empezar hablando del Hortensia. El ciclón Hortensia, el 3 de octubre de 1984, supuso un antes y un después para nuestros montes, por haber provocado una catástrofe sobre el arbolado, sobre todo pinos, y por coincidir con un cambio de ciclo. El 70-80% del arbolado terminó en el suelo, los caminos hacia los distintos montes estaban en su inmensa mayoría cruzados por miles de árboles que impedían a los propietarios llegar a sus parcelas para poder prepararlos para una venta, que sería a precio de saldo por el exceso y la necesidad de vender rápido. Coincidió también con el cambio de los tan queridos bueyes gallegos que tanto ayudaron en los pueblos, y que se irían sustituyendo poco a poco por los “chimpines” y otros tractores más grandes. Pero junto con los bueyes fue desapareciendo la necesidad de recoger “o toxo“ para cama de las cuadras de estos, y posterior uso en los abonos de los campos. A esto se unía la reindustrialización de las ciudades de costa, Vigo y otras, en las que se produciría un trasiego continuo de la gente joven del campo buscando el futuro en las ciudades. Esto llevó a un cambio total en nuestro campo.

Es imposible hoy en día y desde entonces sacar un rendimiento que asegure una mínima vida de trabajo digno en el campo compuesto por miles de parcelas de dimensiones insuficientes, con accesos inadecuados y con un personal envejecido y con poco futuro agrario. Por estas y otras cosas urge desde ese año, y no es sin tiempo, la unión parcelaria, creando parcelas con unas dimensiones “decentes”. Habrá gente que, convenientemente orientada, podrá quedarse en nuestros pueblos con una forma de trabajar y un salario digno que le reporte poder llevar una casa sin reventarse en 20/30 miniparcelas, con mucho mejor futuro. Para ello, nuestros dirigentes tienen que ponerse manos a la obra y facilitar las uniones parcelarias. No me cabe la menor duda que el 70/80% queremos que unan nuestras parcelas, para que sean nuestros paisanos los que puedan tener un futuro decente en nuestros pueblos, y así no se separen de sus familias. Con tractores y maquinarias grandes se pueden resolver fácilmente los incendios y la despoblación.

Los israelíes dicen que lo mejor para prevenir incendios se hace con el cultivo de la tierra. Amenazando con multar, tal como está el campo hoy, sólo hace deprimir, enfadar y empobrecer más a una población bastante abandonada. Tal vez sería bueno dejarle a la administración 4.000 parcelas de esos tamaños tan especiales y ver qué rentabilidad le sacan. Amén de que tendrían no pocos problemas originados por el “nuevo” catastro que ha creado no pocos problemas, a un catastro, el antiguo, que no estaba tan mal. Pero lo dicho, hay que hacer concentraciones parcelarias cuanto antes y estudiar distintos cultivos y arbolado conforme con las necesidades y el cambio climático. Con voluntad creo que los gallegos podemos hacerlo, y nuestros pueblos y nuestras gentes estarán mucho mejor.