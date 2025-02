Outra oportunidade perdida

Lamentable o acto de presentación en Vigo dunha «sesión informativa do plan de usos do Teatro Fraga», carente do máis mínimo rigor e contido:

* Si a Xunta abríu un «proceso participativo da cidadanía», ben se merece por deferencia á mesma, que a cidadanía coñeza o seu resultado antes de redactar o plan de usos. Para este viaxe non se precisaban estas alforxas.

* Non é de recibo iniciar a redacción dun plan de usos, sen ter en conta un mínimo estudio das necesidades tutelado como mínimo nos criterios técnicos da persoa que vai dirixir o equipamento.

* Non é politicamente aceptable criticar a actividade cultural da cidade, cando a programación da Xunta en Vigo está intencionadamente ausente. Se prédica co exemplo.

* Vigo precisa dun equipamento cultural que complemente a oferta existente, e non máis do mesmo como así o deixa entrever a intervención do director xeral de Cultura, manifestando que o 60% do equipamento xa está definido cos usos como teatro (iso si cunha platea retractil) e una ampla sala de exposicións (no espacio da antiga sala de festas Nova Olimpia ) quintuplicando por ende un uso suficientemente cuberto na cidade ca oferta existente noutros equipamentos como o Marco (con baixa participación da Xunta e programación de baixo perfil), Afundación Abanca, Fundación Barrié (pechado), Casa das Artes, Museo de Castrelos, Museo do Mar, Pinacoteca,etc., .

* Estudien e valoren o uso dunha novedosa oferta existente noutras localidades (Casa da Música Oporto, Centro de Residentes Artistas Matadero, Bilbao Escena, etc.).

* Se a cultura a mantén a cidadanía, ben merece que algunha das principais entidades culturais históricas da cidade dispoñan dun espacio digno para desenvolver a súa actividade, sendo o espazo Fraga un boa oportunidade para acoller algunha delas como a Fundación Sondeseu, Coral Casablanca, Fiadeiro, Orquestra 430, etc.