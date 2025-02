A gran onda de Moaña

Ala Moana foi a filla dun xefe polinesio. Moana foi elixida polo océano para salvar a súa illa. Na súa honra existe a gran onda Ala Moana en Hawaii, Perú e ata Arxentina. En Moaña non hai crónicas dun fenómeno esquecido polo día a día. Fai máis tempo do que as rochas poden lembrar, chegou a Moaña unha gran onda. Foi posible porque a orografía do mar de Moaña era distinta. Chegou ata os vinte metros de altura. Cubriu todo o que todavía non era Xunqueira e areal de Meira. Trouxo un mar de escuma que voaba co vento do sur cara ós montes. Cubriu de área en montañas toda a enseada. Milleiros de seres vivos apareceron no areal Croques, ameixas e navallas quedaron a vivir nos areáis. Pulpos, luras e calamares nadaron nas súas augas. Chegaron tartarugas laúd que desovaron na Xunqueira. Golfiños, arroaces e ata unha familia de baléas rorcuáis pararon no medio da ría. Tamén chegaron moreas de mexillóns mareados pola onda cando non había bateas nin príncipe. Pero sí existía Moana na otra punta do planeta. Que algo tivo que ver. A raíña das grandes ondas.

A gran onda encheu Moaña de bancos de area, bivalvos e peixes. Así o contan na Polinesia con cada solpor.