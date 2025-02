Soy de Vigo y trabajo en Mos

Hoy he tenido la oportunidad de consultar los planos de la nueva Autovía y he quedado muy sorprendida con lo que en ellos se refleja. Voy a explicar a continuación a grandes rasgos lo que he podido comprobar:

1. Los vigueses piensan que la Autovía actual va a desaparecer. Cuál fue mi sorpresa que no. Al contrario, la mantendrán para los conductores que deseen ir a Baiona, Pontevedra, el aeropuerto, Redondela y el tráfico de camiones.

2. En el proyecto, sus autores no paran de señalar que la autovía actual no cumple con ninguna normativa, pero como ya he dicho, la mantienen y no prevén mejorarla.

3. Los vigueses que no vivan en la zona centro (¡cómo no!) no disfrutaran de la nueva autovía, porque no les facilitará el acceso a sus viviendas (residentes y contribuyentes de Teis, Cabral, Candeán).

4. El trafico proveniente de Arbo, As Neves, Salceda, Salvaterra, Tui, A Guarda, O Porriño que tenga como hospital de referencia el hospital Cunqueiro, seguirá empleando la autovía actual, es decir, las ambulancias no mejoran en tiempo de respuesta ante un accidente o emergencia.

La verdad, es que no soy partidaria del modelo de ciudad que pregona el alcalde de Vigo (al cual contribuyo con mis impuestos), pero que siga manteniendo la avenida de Madrid como único acceso al centro de la ciudad me parece una aberración (después se sorprende con los atascos de Navidad). Quiero creer y supongo que no me equivocaré mucho, que una vez aprobada la nueva autovía, aprobará el PXOM y en el mismo reflejará otra «desfeita» en el rural de Vigo.

El señor alcalde de Vigo, parece no comprender y no conocer la historia de la ciudad. El antiguo ayuntamiento de Lavadores (Candeán, Cabral, Bembrive, Sárdoma, Teis y Valladares) forma parte de la ciudad de Vigo, por imposición y seguimos manteniendo la expresión de «vou a Vigo» que los foráneos y no nativos de Vigo no conocen. No somos los suburbios de la ciudad de Vigo, deseamos que se nos respete y mantenga nuestra forma de vivir, de la cual disfrutan todos los vigueses.

En sus declaraciones parece que el rural de Vigo deberá estar a la disposición «sin condiciones» del centro de la ciudad y que tendremos que soportar todas las afecciones que nuestro regidor decida.

Estoy a favor del progreso, pero no por imposición, sino por consenso.