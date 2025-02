Por medio desta carta, quixera expresar a miña indignación e preocupación ante a situación de abandono por parte do Concello respecto á exposición permanente das obras do pintor Laxeiro que se expón no terceiro andar da Casa das Artes de Vigo que permanece pechada desde hai case un ano.

En marzo de 2024, alertado polo peche desta sala, decidín presentar unha queixa ao Concello —vía web— para entender os motivos. En resposta, indicáronme que a clausura se debía a unhas reparacións por goteiras na sala. Non obstante, cinco meses despois, en pleno verán, o acceso seguía vedado ao público, esta vez baixo o pretexto de problemas relacionados coa contratación da empresa encargada da colocación das obras. A miña paciencia esgotouse ao chegar este Nadal, cando a sala continuaba pechada, privando á cidadanía deste espazo de arte en datas especialmente propicias para a promoción cultural.

É inconcibible que, nunha sociedade que valora e precisa a conservación do seu patrimonio cultural, o Concello amose tal desleixo nas súas funcións. A falta de información clara e a evidente demora nas xestións reflicten un nulo interese en solucionar o problema. Non estamos a falar dunha obra menor, senón dun espazo que contribúe á educación, ao goce e ao enriquecemento cultural da comunidade. Sobra mencionar a importancia de Laxeiro como figura clave do movemento renovador galego, que simboliza a conexión entre arte, identidade e modernidade en Vigo. O seu estilo fusionou tradición e vangarda, retratando con mestría a esencia popular galega. O seu legado artístico, especialmente vinculado á cidade, posiciona Vigo como un referente cultural no panorama artístico galego.

A inversión na cultura non pode nin debe quedar relegada. Non só é un alicerce fundamental da nosa identidade como sociedade, senón tamén un motor de desenvolvemento social que merece ser protexido. Resulta alarmante que, tras case un ano, non se tomasen medidas efectivas para reabrir unha exposición tan relevante.

Esixo ao Concello unha explicación pública e un compromiso claro con prazos reais para a reapertura deste espazo. É deber das institucións garantir o acceso á cultura xa que todos temos dereito a ela como ben refiere o artigo 44 da nosa Constitución, e a cidadanía non debería resignarse ante esta evidente falta de interese.