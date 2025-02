As árbores morren en pé

Natureza sí ou natureza non? Non está claro. Hai vilas que teñen árbores senlleiras protexidas e vilas que non. Foi así a historia. O caso de Baiona é o de moitas vilas. A xente maior recorda o horizonte cuberto de árbores. Mais xa non é o caso. Os piñeiros que vivían no alto da Virxe da Rocha foron cortados ata que non quedara ningún.

Sempre hai razóns técnicas para talar árbores. O eucalipto de gran porte da Praia de Santa Marta desapareceu. Razóns de seguridade. É razoábel. O abeto de gran porte máis bonito de Baiona caiu perante o poder da motoserra. Un castiñeiro alto coma o ceo ven de ser talado na vila. A todos estes hai que engadirlle os que caen nos temporais. Porque Baiona goza de moitos temporais. E todos os que arderon no superincendio de hai uns anos. A palabra cortar rima con repoboar. E cada árbore talada debe repoboarse con varias xóvenes. Por suposto que é necesario talar árbores por motivos de seguridade. E tamén é necesario repoboar noutro lugar. Ou quizais haxa que cortar árbores, arbustos e margaridas porque son un risco para a saúde pública. Para que poidamos camiñar por unha alfombra de asfalto infinita.