Mujer e ingeniería

El 22 de diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de febrero de cada año como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por este motivo, este mes, en la sede de la ONU en Nueva York, se celebró la 10ª Asamblea del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia bajo el lema “Trazando el progreso para dar forma al futuro: lo mejor está por venir”.

Lo mejor está por venir, declaran las Naciones Unidas. Es cierto que leyendo el pasado vemos que sí hemos avanzado. Cuando empecé la carrera de ingeniera industrial, mi abuela me comentó una anécdota de cuando ella, a finales de los años 50 del siglo pasado, estudiaba Económicas en Madrid y tenía una compañera en su residencia que era una de las primeras chicas que se habían matriculado en Ingeniería de Telecomunicaciones en España. Me decía que su compañera era un fenómeno, pero que no debían de querer a mujeres en la carrera porque en junio del primer curso le suspendieron todo. A pesar de ello le comentó a mi abuela que seguía adelante, que lo que quería era ser Teleco, y lo consiguió, trabajando después en una multinacional de telecomunicaciones. En esos años, era excepcional ver a mujeres ingenieras. La primera mujer que se tituló en ingeniera industrial de España, Pilar Careaga, lo había sido en 1919 pero éramos rara avis.

Hoy, aunque ya somos más las mujeres que hemos estudiado una ingeniería, es cierto que los datos confirman que, salvo en algunas especialidades, seguimos siendo una minoría.

De acuerdo con el Informe del Observatorio de la Ingeniería del año 2022, en mi rama, Ingeniería Industrial, somos tan solo el 19%.

Cuando empecé la carrera en la Universidad de Vigo, al escoger la modalidad en inglés, era la única mujer matriculada y, al titularme como Ingeniera Industrial, al finalizar el Máster en ICAI, no superamos el porcentaje del 30%.

Por eso, aprovechando este evento de febrero, quiero animar a todas las chicas a estudiar carreteras tecnológicas para las que evidentemente servimos, porque, a pesar de la dureza y exigencia en su estudio, nos proporcionan una formación y capacitación para desarrollar nuestro trabajo como tecnólogas. Yo, a mis 24 años, trabajando en una empresa global de defensa, estoy muy orgullosa de haber elegido ser Ingeniera Industrial, de colaborar día a día y formar equipo con otros ingenieros e ingenieras industriales, aeronáuticos y telecos, y es que creo que, como dicen las Naciones Unidas, lo mejor para las mujeres tecnólogas está por venir.