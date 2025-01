40 años de recuperación de los caminos portugueses a Santiago

Hoy Vigo es testigo diario del paso de peregrinos que se dirigen hacia Santiago, como también lo es Tui y las localidades por las que transcurren los Caminos portugueses. El pasado 2024, casi 500.000 personas peregrinaron a Santiago, de ellos 75.000 por el Camino Portugués de la Costa, que es el que más ha crecido en los últimos años. Al ver este flujo creciente de peregrinos, podemos pensar que esto es algo que siempre ha existido, pero es necesario recordar el pasado.

Hace tan solo 40 años, por los Caminos Portugueses no pasaba ni un solo peregrino. Estos Caminos habían desaparecido, estaban olvidados. Pero «lo que una vez vivió, puede volver a renacer con esfuerzo y voluntad».

En 1984, una asociación viguesa, Amigos de los Pazos, tomó la iniciativa de promover, divulgar y recuperar los Caminos Portugueses. Para ello, en colaboración con el desaparecido Círculo Almeida Garrett, organizó dos eventos ese mismo año: el I Encuentro Internacional de los Caminos Portugueses y una peregrinación desde Braga a Santiago, en la que participaron españoles, portugueses y franceses. El grupo contó con la colaboración de la Orden de Malta de Portugal, que prestaba auxilio y asistencia, y de los ayuntamientos en los que pernoctaban. Era tan extraño ver a un peregrino haciendo el Camino en 1984 que muchos vecinos se acercaban a preguntarles qué hacían y se sorprendían de la respuesta.

Amigos de los Pazos fueron los pioneros en la recuperación de los Caminos Portugueses a Santiago. En aquellos años, no es que no hubiese ni un solo peregrino, es que no existía albergue ni señalización alguna.

Para recordar esta labor precursora y los 40 años de esta peregrinación, Amigos de los Pazos celebramos en octubre de 2024 un acto en Tui, que contó con la asistencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del de la Diputación, Luis López. En este evento, esos peregrinos “pata negra” de 1984 pusieron de manifiesto las mejoras que se han ido produciendo en los Caminos gracias a la ingente labor de la Xunta, de la Diputación y de la mayoría de los ayuntamientos, algo que yo misma he podido comprobar como peregrina. Ese día, el alcalde de Tui recordó que desde 1880 no pasaban peregrinos por la ciudad.

Actualmente, los Caminos Portugueses han renacido gracias al trabajo de administraciones y asociaciones, pero es importante recordar quiénes fueron los pioneros, porque la memoria es débil y, en ocasiones, algunos intentan atribuirse méritos ajenos, como si la historia pudiera ser reescrita a conveniencia.