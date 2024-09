Náufragos digitales

Si un historiador futuro investigase el tiempo en el que vivimos, bien podría referirse a él como ‘La era de las pantallas’. Cada día, en el transporte público, en la calle, en los hogares, los bares o en el campo, son muchos los que se pierden en el brillo magnético de sus dispositivos móviles, tabletas, ordenadores, internet. A primera vista, podría parecer que estas son buenas noticias y que nunca hemos estado tan bien comunicados, interconectados e informados de cuanto acontece a nuestro alrededor.

No obstante, la realidad es muy diferente, ya que vivimos en un mundo absurdo e ilógico en el que cada vez más personas sufren una soledad creciente y no deseada, una situación dramática que trasciende las barreras de la edad y que no afecta únicamente a los mayores, sino también a muchos jóvenes.

Deberíamos entender que una pantalla o el escaparate irreal de las redes sociales nunca sustituirán (ni deberían) a las auténticas relaciones personales, al afecto y a la cercanía que todos los seres humanos necesitan en algún momento de sus vidas.

La supuesta falta de tiempo en un entorno de obligaciones y auto obligaciones, que nos estresa y acelere cada vez más, no debería ser óbice para que nos olvidemos de hacer saber a nuestros familiares, amigos, compañeros y vecinos que estamos ahí, ya que la vida es muy breve y sería una triste ironía que los mismos aparatos que hemos creado nos arrebaten lo que nos hace humanos y nos alejen cada vez más de quién nos rodea.