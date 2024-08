Desafíos del siglo XXI: el compromiso

El compromiso es una actitud poco corriente en estos tiempos que corremos pero hace más de cincuenta años esto no era así.

El compromiso fue siempre una actitud habitual no sólo en el seno familiar si no en todos los ámbitos de la vida con los amigos, vecinos etc. Los que tenemos ya cierta edad estamos acostumbrados a una estabilidad familiar grande en nuestro entorno y no nos separábamos o divorciábamos y no es que no hubiese separaciones, las había pero eran escasas y señaladas.

Ocurría lo mismo en el mundo laboral, la mayoría de la gente entraba a los catorce años en una empresa y se jubilaba en la misma. Las amistades de la familia eran sagradas y se respetaban.

Hoy todo esto ha cambiado y los adolescentes ven en sus hogares algunas veces a parejas de la madre distintos de los que convivieron de pequeños y esto no es bueno, el niño pierde seguridad porque lo más sagrado de su vida es su padre y las cosas no son igual que antes.

En la vida laboral a pesar de que se habla mucho del paro juvenil se tienen más oportunidades para cambiar de trabajo y así mejorar económica y profesionalmente.

A veces se dice que la universidad es una fábrica de parados. Pero esto no es verdad.

El universitario que a sus veinticuatro años tiene su carrera terminada está demostrando un hábito de trabajo y unos conocimientos fundamentales para la vida laboral.

Yo recuerdo a un paisano gallego que estudiaba la carrera de ingeniero industrial textil cuando mi hermano Juan Ángel que era siete años mayor que yo entró en la escuela superior este muchacho estaba en segundo de carrera y cuando entré yo terminamos juntos la carrera. Este paisano le cogió gusto a la vida de estudiante y recuerdo que jugaba como los ángeles al dominó, esto naturalmente no es un ejemplo de universitario. Pero el que es capaz de terminar sus estudios mas ó menos en los plazos previstos es una persona normalmente trabajadora y formada.

Hace unos días un amigo importante me vino a visitar a Toralla y le presenté a algunos de mis nietos que estaban por allí y al marcharse me preguntaron: ¿Cuántos años lleváis siendo amigos? Y les dije: “Más de sesenta años”, se quedaron sorprendidos y admirados.

El ser humano necesita estabilidad aceptando la creencia de un más allá y de un Ser superior, porque en la vida hay muchos misterios que los aceptas y convives.

El compromiso sin amor es un infierno pero con amor es el paraíso terrenal.

Un santo del siglo pasado decía que van al Cielo los que son felices en la Tierra.

El compromiso con amor es la fórmula mágica para vivir con plenitud.

*Miembro Club 55