“Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos”

Con estes célebres versos, Rosalía de Castro comezaba a súa ilustre publicación sobre a morriña e a pena por deixar atrás a súa aldea natal. Fai un días, os veciños de Lubrei, na parroquia do Hío, amencemos co estrondo da maquinaria que comezaba a escavación dentro da lagoa que se forma trala Fonte de Lubrei. Así, nós tamén tiñamos que despedirnos dun dos poucos recunchos de fauna e flora húmida que quedan na nosa parroquia, tras anos de ocupación e deterioro natural deste rego que desemboca na praia de Arneles.

A razón da obra é que a empresa Aqualia instale unha bomba elevadora de presión para o abastecemento de auga dos veciños das zonas da Chamiceira e de Castiñeiras. Actuación que entendemos coma prioritaria, pero que, dende a veciñanza, non entendemos a razón pola cal tanto técnicos municipais do Concello de Cangas coma Augas da Galicia, dependente da Xunta, propóñena en detrimento da pequena lagoa. Todo isto confronta coa concienciación gañada nos últimos anos por preservar a nosa paixase e espazos naturais, xa reducidos debido a actuacións de maltrato que non debemos continuar perpetrando.

Hoxe na pequena lagoa aínda croaban as ras, pero sabemos que mañá, cando terminen por formigonar toda a área non as volveremos a escoitar, polo que só nos queda despedirnos dos ríos, das fontes e dos regatos pequenos.

