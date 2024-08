Soy un pantalón con tela de leopardo extinguido. Soy un bolso grande que siempre estará vacío. Soy unos zapatos de piel de culebra que no caminan. Soy un maniquí con gafas ciegas en una tienda anónima. Soy una camisa rota pero de moda. Soy una camiseta con la palabra libertad y siempre estaré presa. Soy un jersey de otoño que no tapará frío alguno.

Soy un pantalón rasgado que nunca será pobre. Soy una gorra de Nueva York que no cruzará el charco. Soy un maniquí sin manos ni cabeza que llegará a presidente de un país subdesarrollado. Soy un trozo de tela rebajado que no sabe si llegará a ser un top o un pantalón de licra. Soy una persona vestida a la moda que sigue comprando. Soy un contenedor de ropa que recoge lo que ya no te pones.