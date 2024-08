Vigo, cidade dos coches, cidade antibici

Levo máis de 15 anos desprazándome por Vigo en bicicleta. Hai xente que considerará que son un marciano. A miña motivación consiste en que me sinto mellor conmigo mesmo contaminando menos. Pero, ademais, en moitas ocasións, comprobo que é máis práctico e rápido o transporte en bici que en coche ou bus, contrariamente o que pensa a xente.

Sempre me sentín seguro e respectado compartindo o espazo cos coches. Considero que nas beirarrúas non deben circular as bicicletas. Non é seguro para os peóns.

Porén, nos últimos anos, veño observando que os coches pasan cada vez máis cerca miña, semella que non coñecen a norma do metro e medio de separación, e que poden pisar liña contínua para adiantar. Hai ocasións nas que non ceden o paso tendo eu preferencia. Esto obriga a ir alerta sempre.

Comprobei tristemente que no meu centro de traballo agora prohiben encadear bicis nas vallas onde estarían máis protexidas. Semella que molestan a vista. A alternativa que ofrecen son bancos de candar bicis na roda dianteira, que non son seguros para roubos, que estropean as rodas, e están desaconsellados pola UE e o Ministerio de Transporte.

O Concello fixo un carril bici, pero dá a impresión de que está pensado para non estorbar os coches, polo seu trazado e pola regulación dos semáforos. É desesperante. Ademáis, na remodelación do paseo de Bouzas, non se tivo en conta o paso de bicis, no que sería o camiño natural cara a praia.

A Xunta (o Porto) está a facer un carril bici por Beiramar, pero está resolto de forma moi mediocre: obriga a compartir o espazo entre peóns e ciclistas en pasos estreitos.

Semella que son infraestructuras que foron pensadas por xente que non anda en bicicleta. Non son unha alternativa viable para o transporte diario.

Pero a gota que colmou o vaso, o que me fixo sentir definitivamente rexeitado, foi cando, a semana pasada, ía en bici cara a praia por Alcabre. (repito: o paso por Bouzas está complicado). Ía a velocidade aceptable, botando a dereita cando podo. Non é a miña intención bloquear o tráfico (aínda que o tráfico de praias xa se bloquea só, sen necesidade de bicicletas). Escoitei unha serea. Boteime ao lado, pensando que era unha ambulancia. Resultou ser un coche da Policía Nacional, que quería que me apartase. Ao pasar, baixou a fiestra e berrou “hai que deixar circular!”. E apagou a serea para continuar. Descoñezo se é reglamentario usar a serea sen mediar unha urxencia. pero creo que deberían considerar as bicicletas como un vehículo máis. Fanlle soar a serea a un tractor, ou a un autobús, ou a unha persoa maior?

Quero diferenciar neste caso a Policía Local, que (según a miña experiencia) sempre se comportou con respecto extremo coas bicicletas.

Sinceramente, creo que se Concello, Xunta, centros de traballo, conductor@s e a policía respectaran un pouco máis as bicicletas, incentivaría a aumentar os desprazamentos sen motor. Abofé que os seus pulmones o agradecerían. E sobre todo, as xeracións vindeiras.