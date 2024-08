La belleza es una necesidad profundamente arraigada en el corazón del hombre. Esta no es subjetiva, no es cuestión de gustos, es causa de admiración. La belleza no es útil, pero es vital; por ello, es necesario educar este sentido, porque esta es solo accesible a aquellos que la buscan y consiguen encontrarla. Podemos estar ante un cuadro, una pieza musical, una escultura o un poema sublimes, y estar al margen de su belleza. La belleza requiere, pues, una educación que convierta el “echar un vistazo” en “contemplar, mirar con atención e interés”. Tan bello es un cotizado cuadro como una simple flor; la belleza no se compra, es gratuita.